Составьте правила пользования пользования этим транспортом

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Составьте правила пользования пользования этим транспортом
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Гость:
Срочно помогать! Всем людям им тоже помащь нужна
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