Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2 м и 4 м, проложена дорожка постоянной ширине. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь в 9 раз больше площади клумбы?

Математика

Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2 м и 4 м, проложена дорожка постоянной ширине. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь в 9 раз больше площади клумбы?

Автор: Гость