Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2 м и 4 м, проложена дорожка постоянной ширине. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь в 9 раз больше площади клумбы?
Математика
Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2 м и 4 м, проложена дорожка постоянной ширине. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь в 9 раз больше площади клумбы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина дорожки 6 метров.
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