Найди антоними ((( помогитееее срочнооо

Русский язык
Найди антоними ((( помогитееее срочнооо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
удлинить  сократить укоротить сытый голодный заболеть   выздороветь  излечиться поправиться печалиться  веселиться молчать болтать выражаться высказывать высказываться говорить заявлять кричать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Найдите город , где находилась знаменитая "библиотека глиняных книг " и надпишите ??го название
Ответить
Литература
Кто из писателей-учёных не упомянут Ж.Верном,как автор одной из книг библиотеки,представленной капитаном Немо в пользовании профессору Аронаксу. ...
Ответить
История
Какими умениями обладал человек разумный?
Ответить
Окружающий мир
Что будет если не будет растений
Ответить
Физика
Физика 1 курс Связано с погрешностью Помогите пожалуйста
Ответить