В кулинарии часто используют пекарский порошок,основной компонент которого NH4HCO3.??ри приготовлении теста идет гидролиз этой соли. Составьте уравнение.Какой газ,образующийся при приготовлении теста придает изделию пористость...
Химия
В кулинарии часто используют пекарский порошок,основной компонент которого NH4HCO3.??ри приготовлении теста идет гидролиз этой соли. Составьте уравнение.Какой газ,образующийся при приготовлении теста придает изделию пористость и воздушность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4НCO3 + H2O => NH3 + CO2 + 2H2O CO2 -углекислый газ придает изделию пористость и воздушность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2 м и 4 м, проложена дорожка постоянной ширине. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь ...
Русский язык
История
Литература
Кто из писателей-учёных не упомянут Ж.Верном,как автор одной из книг библиотеки,представленной капитаном Немо в пользовании профессору Аронаксу. ...