В кулинарии часто используют пекарский порошок,основной компонент которого NH4HCO3.??ри приготовлении теста идет гидролиз этой соли. Составьте уравнение.Какой газ,образующийся при приготовлении теста придает изделию пористость...

Химия

В кулинарии часто используют пекарский порошок,основной компонент которого NH4HCO3.??ри приготовлении теста идет гидролиз этой соли. Составьте уравнение.Какой газ,образующийся при приготовлении теста придает изделию пористость и воздушность.

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