Напишите 3 любых текста на Украинском
Математика
Напишите 3 любых текста на Украинском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли я підходив до школи, то зрозумів, що знов запізнився на заняття. Дощ припинився, і сонце вийшло із-за хмар. Друзі сперечаються, але дружба не закінчується.
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