Составить предложения с не с чего.

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Составить предложения с не с чего.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По небу плывут со всех сторон тяжёлые грозовые тучи , солнце спряталось, как-то сразу потемнело , в воздухе запахло дождём .
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