Медный всадник срочно напишите отзыв пожалуйста

Гость: Гость:

Эту поэму можно читать бесчисленное количество раз в пюбом возрасте, в любое время дня и ночи, в любой сезон и в любом настроении. Для меня, например, одни только строки - Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгой, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит,...- сразу навевают воспоминания о городе, в котором прожиты четыре незабываемых года, белые ночи с силуэтами разведенных мостов на светлом небе, прогулки куда глаза глядят, которые обязательно приводят на какое-то незабываемое место, на которое ты, возможно, целенаправленно никогда бы и не попал. И иногда в таких странствиях по городу создавалось ощущение, что за тобой следет "... Всадник Медный На звонко-скачущем коне..."