У капитана врунгеля повисли паруса(нет ветра).Вода движется со скоростью 3 км.в час.Сколько метров проплывет яхта в полном штиле?:а)30метров;б)40 м;в)50м;г)не трогется с места
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У капитана врунгеля повисли паруса(нет ветра).Вода движется со скоростью 3 км.в час.Сколько метров проплывет яхта в полном штиле?:а)30метров;б)40 м;в)50м;г)не трогется с места
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не трогаеться с места
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