У капитана врунгеля повисли паруса(нет ветра).Вода движется со скоростью 3 км.в час.Сколько метров проплывет яхта в полном штиле?:а)30метров;б)40 м;в)50м;г)не трогется с места

Другие предметы
У капитана врунгеля повисли паруса(нет ветра).Вода движется со скоростью 3 км.в час.Сколько метров проплывет яхта в полном штиле?:а)30метров;б)40 м;в)50м;г)не трогется с места
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не трогаеться с места
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расскажите о русском языке приводя в пример высказывания о русском языке
Ответить
Қазақ тiлi
Көмек керек өтініш түсінбейотырык
Ответить
Математика
Во время весеннего паводка уровень воды в реке повысился на 20% и составил 6 метров. Каков был уровень воды в реке до наступления паводка?
Ответить
Русский язык
Вспомните, как образуются разные звуки речи. Дополните предложения словами из рамки(шум, тон) 1) Гласные звуки состоят только из (...) 2) Шумны...
Ответить
История
Кто такие пехотинцы?
Ответить