Расскажите о русском языке приводя в пример высказывания о русском языке

Русский язык
Расскажите о русском языке приводя в пример высказывания о русском языке
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Русский язык является родным для 170 миллионов человек, вторым языком — для 114 миллионов. Общее число носителей — около 300 миллионов.Русский язык входит в пятерку самых переводимых языков мира.Русский язык — самый распространенный из славянских языков и самый многочисленный язык Европы (как географически, так и по числу носителей языка как родного).Русский — международный космический язык: его изучение является обязательным для космонавтор, отправляющихся на Международную космическую станцию.Русский — один из рабочих языков ООН.Русский язык имел еще два названия помимо современного: российский и великорусский.Русский язык послужил основой для многих смешанных и производных языков.Почти все слова русского языка, начинающиеся с буквы «а», — заимствованные.Почти все слова русского языка с буквой «ф» также являются заимствованными.Многие слова, которыми мы часто употребляем в речи, выдумали писатели.
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