Кому из героев произведений В.М. Шушкина принадлежит следующее высказывание: " Люблю по носу щелкнуть - не задирайся выше ватерлинии."? а) Константину Журавлеву б) Гебу Капустину в) Егору Прокудину г) Максиму Ярикову

Литература

Кому из героев произведений В.М. Шушкина принадлежит следующее высказывание: " Люблю по носу щелкнуть - не задирайся выше ватерлинии."? а) Константину Журавлеву б) Гебу Капустину в) Егору Прокудину г) Максиму Ярикову

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