Кому из героев произведений В.М. Шушкина принадлежит следующее высказывание: " Люблю по носу щелкнуть - не задирайся выше ватерлинии."? а) Константину Журавлеву б) Гебу Капустину в) Егору Прокудину г) Максиму Ярикову
Литература
Кому из героев произведений В.М. Шушкина принадлежит следующее высказывание: " Люблю по носу щелкнуть - не задирайся выше ватерлинии."? а) Константину Журавлеву б) Гебу Капустину в) Егору Прокудину г) Максиму Ярикову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. Это б глебу капустину
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