На сколько километров проходит ось земли
Математика
На сколько километров проходит ось земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приблизительно 300 тысяч
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