ПРОШУ СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЛЗ! номер 5
Математика
ПРОШУ СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЛЗ! номер 5
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(8057+5903)-4825 (25002-8782)+10008 (12987-а)+7892=2987
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