Меньшая диагональ ромба равна 12 см, а один из углов 60 градусов. Найдите вторую диагональ и сторону ромба Заранее спасибо,нужно срочно

Геометрия

Меньшая диагональ ромба равна 12 см, а один из углов 60 градусов. Найдите вторую диагональ и сторону ромба Заранее спасибо,нужно срочно

Автор: Гость