Меньшая диагональ ромба равна 12 см, а один из углов 60 градусов. Найдите вторую диагональ и сторону ромба Заранее спасибо,нужно срочно

Геометрия
Меньшая диагональ ромба равна 12 см, а один из углов 60 градусов. Найдите вторую диагональ и сторону ромба Заранее спасибо,нужно срочно
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Вот пожалуйста)))))))
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