Мига читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. Над первой главой было написано Л, над второй ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвёртой Лк. А что было написано над пятой главой? А)ЛК Б)КЛ В)кЛ Г)К Д)к

Русский язык

Мига читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. Над первой главой было написано Л, над второй ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвёртой Лк. А что было написано над пятой главой? А)ЛК Б)КЛ В)кЛ Г)К Д)к

Автор: Гость