Мига читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. Над первой главой было написано Л, над второй ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвёртой Лк. А что было написано над пятой главой? А)ЛК Б)КЛ В)кЛ Г)К Д)к

Русский язык
Мига читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. Над первой главой было написано Л, над второй ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвёртой Лк. А что было написано над пятой главой? А)ЛК Б)КЛ В)кЛ Г)К Д)к
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Гость:
Задание из медвежонка?ответ маленькая к
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