В дроьном виде " два седьмых от 15 "

Математика
В дроьном виде " два седьмых от 15 "
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так должно быть 15 2/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите площадь квадрата,если его сторона равна 1,5 см
Ответить
Другие предметы
Сочинение про спирита
Ответить
История
Сколько лет тому назад были динозавры
Ответить
Химия
Сколько металлов и сколько неметаллов расположено в ПСХЭ
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника равна 25 см На сколько увеличится площадь этого прямоугольника если его длину увеличить увеличить с 30 до 35 сумма
Ответить