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В дроьном виде " два седьмых от 15 "
Математика
В дроьном виде " два седьмых от 15 "
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так должно быть 15 2/7
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