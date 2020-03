Сколько металлов и сколько неметаллов расположено в ПСХЭ

Гость: Гость:

Из 118 химических элементов, открытых на данный момент (из них не все официально признаны), к металлам относят:6 элементов в группе щелочных металлов: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr4 в группе щёлочноземельных металлов: Ca, Sr, Ba, Raа также вне определённых групп бериллий и магний40 в группе переходных металлов:- Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn; - Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd; - La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg; - Ac, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn;7 в группе лёгких металлов: Al, Ga, In, Sn, Tl, Pb, Bi7 в группе полуметаллов: B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po14 в группе лантаноиды + лантан (La): Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + актиний (Ac): Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr.Таким образом, к металлам, возможно, относится 94 элемента из всех открытых; все остальные являются неметаллами.