Придумайте пожалуйста свою сказку о снегурочке
Литература
Придумайте пожалуйста свою сказку о снегурочке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу намекнуть на мысль: дед мороз создал из снега снегуручку (потому что у него не было детей).Она ожила и дед мороз вел за ней наблюдения
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