Подбери подходящий фразеологизм. Она привыкла не замечать недостатков.
Русский язык
Подбери подходящий фразеологизм. Она привыкла не замечать недостатков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В упор не замечать Только это придумала!!!
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