Охарактерезуйте государственное устройство крымского ханства

Гость: Гость:

Кры́мское ха́нство — государство крымских татар, существовавшее с 1441 по 1783 годы. Самоназвание — Крымский юрт. Помимо собственно Крыма занимало земли между Дунаем и Днепром, Приазовье и большую часть современного Краснодарского края России. В 1478 году Крымское ханство официально стало союзником Османского государства и сохранилось в этом качестве до Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года. Было аннексировано Российской империей в 1783 году. В настоящее время эти земли принадлежат Украине (к западу от Дона ) и России (к востоку от Дона).Главным городом Крымского Юрта был город Кырым (Кырым — западно-кипчакское qırım — «мой холм» (qır — холм, возвышенность, -ım — аффикс принадлежности I лица единственного числа))(современный Старый Крым), известный также как Солхат, ставший столицей хана Оран-Тимура в 1266 году.Затем столица была перенесена сначала в Кырк-Ор, а затем во вновь построенный Бахчисарай.