Борьба руси с иноземными нашествиями. в 13 веке

История
Борьба руси с иноземными нашествиями. в 13 веке
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В 1206 г. образовалась монгольская империя во главе сТемучином (Чингисханом). Монголы разгромили Приморье, Северный Китай, Среднюю Азию, Закавказье, напали на половцев. На помощь половцам выступили русские князья (киевский, черниговский, волынский и др.), но в 1223 г. на Калке они были разбиты из-за несогласованности действий. В 1236г. монголы покорили Волжскую Булгарию, а в 1237 г., ведомые Батыем, вторглись на Русь. Они разорили Рязанскую и Владимирскую земли, в 1238 г. разбили на р. Сить Юрия Владимирского, сам он погиб. В 1239 г. началась вторая волна нашествия. Пали Чернигов, Киев, Галич. Батый ушел в Европу, откуда вернулся в 1242 г. Причинами поражения Руси стали ее раздробленность, численное превосходство сплоченной и мобильной армии монголов, ее умелая тактика, отсутствие на Руси каменных крепостей. Установилось иго Золотой Орды — государства захватчиков в Поволжье. Русь платила ей дань (десятину), от которой освобождалась лишь церковь, и поставляла воинов. Сбор дани контролировали ханские баскаки, позднее сами князья. Они получали от хана грамоту на княжение — ярлык. Старшим среди князей был признан князь владимирский. Ордынцы вмешивались в распри князей и многократно разоряли Русь. Нашествие нанесло большой урон военной и экономической мощи Руси, ее международному престижу, культуре. Южные и западные земли Руси (Галич, Смоленск, Полоцк и др.) позднее перешли к Литве и Польше. В 1220-х гг. русские участвовали в Эстонии в борьбе против немецких крестоносцев — ордена меченосцев, в 1237 г. преобразовавшегося в Ливонский орден, вассал Тевтонского. В 1240 г. в устье Невы высадились шведы, стремясь отрезать Новгород от Балтики. Князь Александр разбил их в Невской битве. В том же году начали наступление ливонские рыцари, взявшие Псков. В 1242 г. Александр Невский разгромил их на Чудском озере, прекратив набеги ливонцев на 10 лет.
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