Помогите пожалусто 6 7/15+1 8/25
Математика
Помогите пожалусто 6 7/15+1 8/25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 7/15+1 8/25=6 35/75+1 24/75=7 59/75
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