Помогите пожалусто 6 7/15+1 8/25

Математика
Помогите пожалусто 6 7/15+1 8/25
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 7/15+1 8/25=6 35/75+1 24/75=7 59/75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери подходящий фразеологизм. Она привыкла не замечать недостатков.
Ответить
Русский язык
В детской песенки Юнны Мориц есть такие строчки : По роще калиновой, По роще осиновой На именины к щенку В шляпе малиновой Шёл ёжик резиновый С дыр...
Ответить
Алгебра
Икс плюс игрек равно 4 минус Икс плюс 2 игрек равно 2 решить систему уравнений методом алгебраического сложения
Ответить
Другие предметы
Охарактерезуйте государственное устройство крымского ханства
Ответить
Обществознание
Что такое домашний труд
Ответить