Прочитайте сонет.Найдите в совете имена прилогательные Я думал, что красоты тво??й В,поддельных красках надобности нет Я думал :ты прекрасней и милей Всего, что может высказать поэт Вот почему молчание печать На скр...

Русский язык

Прочитайте сонет.Найдите в совете имена прилогательные Я думал, что красоты тво??й В,поддельных красках надобности нет Я думал :ты прекрасней и милей Всего, что может высказать поэт Вот почему молчание печать На скромные уста мои легла, Чтобы свое величие доказать Без украшений красота могла Но ты считаешь дерзостным грехом Моей влюбленной музы не могу. Меж тем другие немощным стихом Бессмертную хранят красоту. То, что во взоре светится вдвоем

Автор: Гость