Сочинение про спирита

Гость: Гость:

Однажды в стаде Спирита Рейн родила прекрасного жеребёнка!Это была прекрасная кобыла каторую назвали Гейст.Она вся была в отца!Она была смелой,доброй,конечно же быстрой и красавицей в мать.Спирит и Рейн были счастливы.Гейст росла...Она так же как и Спирит в дестве дружила с орлом.Они каждый день были вместе.Вот Гейст выросла...Она стала ещё смелей и красивей!Всё стадо любило Гейст.Однажды она пошла пастисть и встретила безупречно белого и красивого коня.Его звали Снег.Она сразу его полюбила.Снег сначала её не заметил и шёл к реке...Гейст решила пойти за ним.Вот Снег стоит и пьёт,а Гейст очень хочет подойти к нему и познакомиться!Но боялась...Гейст хотела пойти обратно к стаду,но вдруг она случайно наступила на ветку,естесвенно ветка хрустнула и Снег услышал.Он резко обернулся и увидел прекрасную кобылу!Гейст испугалась и бросилась бежать.Снег за ней.Снег догнал Гейст...Гейст была очень напугана,но Снег обрёл её доверие.И с тех пор они начали в техоря гулять всместе.