Сколько лет тому назад были динозавры

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Почти 140 миллионов лет динозавры жили на планете. Они распространились по всем материкам и приспособились к жизни в разных условиях. Мезозой или "эру средней жизни" - время, когда на Земле жили динозавры, принято делить на три периода: триасовый, юрский, меловой. Динозавры появились на Земле около 200 миллионов лет назад, в триасовый период. В юрском и меловом периоде были очень многочисленны и разнообразны. Около 65 миллионов лет назад, в конце мелового периода, динозавры вымерли.