Микро сочинение о весне
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Микро сочинение о весне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потекли ручьи и запели птицы.Наступила весна,скоро и медведь встанет из берлоги в поисках еды.Зазвучмт весенняя капеть ,распутутся первые подснежники и прилетят птицы.....
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