Сочинение о потриотах

Гость: Гость:

Господи, пОтриотах....У тебя 3 по русскому? Есть люди, которые ценят свою родину, которые всегда готовы её защитить от врага. Для них родина - святое. Таких людей называют патриотами... В наше время таких людей всё меньше, ведь все хотят уехать ради лучшей жизни в другую страну, все говорят что "у нас жить плохо"... Раскрой мысль, по началу будет не сложно. В выводе задай вопрос, а патриот ли ты сам (-а)?