Сочинение о потриотах

Обществознание
Сочинение о потриотах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Господи, пОтриотах....У тебя 3 по русскому? Есть люди, которые ценят свою родину, которые всегда готовы её защитить от врага. Для них родина - святое. Таких людей называют патриотами... В наше время таких людей всё меньше, ведь все хотят уехать ради лучшей жизни в другую страну, все говорят что "у нас жить плохо"... Раскрой мысль, по началу будет не сложно. В выводе задай вопрос, а патриот ли ты сам (-а)?
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