Просклоняй сочетания слов самое время,те самые
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Просклоняй сочетания слов самое время,те самые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. Самое время, те самые Р.п. Самого времени, тех самых Д.п. Самому времени, тем самым В.п. Самое время, те самые Т.п. Самым временем, теми самыми П.п. О самом времени, о тех самых
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