Помогите срочно (25 баллов) 1. Из перечня веществ выписать отдельно: а) оксиды, б) ??ислоты, в) соли K2O, HNO3, Al(OH)3, CO2, NaNO3, CuCl2, KOH, MgO, SO2, P2O5, HCl, CaO, NO2, Zn(OH)2, BaSO4 Дать названия выписанным веще...

Химия

Помогите срочно (25 баллов) 1. Из перечня веществ выписать отдельно: а) оксиды, б) ??ислоты, в) соли K2O, HNO3, Al(OH)3, CO2, NaNO3, CuCl2, KOH, MgO, SO2, P2O5, HCl, CaO, NO2, Zn(OH)2, BaSO4 Дать названия выписанным веществам 2. Составить уравнения реакций а) Оксид натрия + оксид кремния (IV) --- силикат натрия б) Серная кислота + оксид магния – сульфат магния + вода в) Оксид железа (II) + соляная кислота ---- хлорид железа (II) + вода г) Азотная кислота + оксид кальция – нитрат кальция + вода д) оксид калия + оксид серы (VI) ----сульфат калия е) оксид бария + вода ---- гидроксид бария ж) оксид лития + фосфорная кислота --- фосфат лития + вода 3. Вычислить объем газа (н.у.), который выделяется при взаимодействии алюминия и 410,625 г 20%-го раствора соляной кислоты 4. Технический образец оксида кальция массой 1,75 кг, содержащий 20% посторонних примесей, растворили в азотной кислоте. Вычислить массу соли, образовавшейся при этом

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