Задача : На заседании окружной избирательной комиссии рассматривается вопрос о р??гистрации кандидатов в депутаты Саратовской областной думы по одномандатному избирательному округу.По результатам проверки предоставленных докуме...

Обществознание
Задача : На заседании окружной избирательной комиссии рассматривается вопрос о р??гистрации кандидатов в депутаты Саратовской областной думы по одномандатному избирательному округу.По результатам проверки предоставленных документов выявлено следующее :кандидат N имеет гражданство иностранного государства,кандидат X на момент предоставления документов не достиг 21 года.21 год исполнится кандидату X за один день до дня голосования. Вопрос:зарегистрирует ли окружная избирательная комиссия указанных лиц в качестве кандидатов в депутаты.Ответ обоснуйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кандидата N не зарегистрируют, так как он должен иметь российское гражданство т.е. проживать на территории России не менее 10 лет, а вот кандидата X думаю можно, ведь ему же будет 21 год, хоть и за один день до дня голосования.
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