Y решить уравнение y+0=300 x-260=0 210:x=420:6 480:x=480 x:20=40*3 x*110=110
Математика
Y решить уравнение y+0=300 x-260=0 210:x=420:6 480:x=480 x:20=40*3 x*110=110
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:20=40•3 х:20=120 х=120*20=2400 2400:20=120 40*3=120 120=120 x-260=0 х=260 260-260=0 y+0=300 у=300 300+0=300 210:x=420:6 210:х=70 х=210:70 х=3 210:3=70 420:6=70 70=70 x•110=110 х=110:110 Х=1 1*110=110 480:x=480 Х=480:480 Х=1 480:1=480
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