Антон и Витя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретил??сь через 15 мин. Какое расстояние было между ними первоначально, если они ехали со скоростями 4,7 м/с и 5,6 м/с?

Математика
Антон и Витя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретил??сь через 15 мин. Какое расстояние было между ними первоначально, если они ехали со скоростями 4,7 м/с и 5,6 м/с?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,7+5,6=10,3 м/с скорость сближения 15*60=900 секунд 10,3*900=9 270 м было расстояние между мальчиками изначально
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Сочинение о потриотах
Ответить
Обществознание
Задача : На заседании окружной избирательной комиссии рассматривается вопрос о р??гистрации кандидатов в депутаты Саратовской областной думы по одн...
Ответить
Окружающий мир
Подготовить рассказ на тему жилище древней Руси по плану
Ответить
Русский язык
Просклоняй сочетания слов самое время,те самые
Ответить
Химия
Помогите срочно (25 баллов) 1. Из перечня веществ выписать отдельно: а) оксиды, б) ??ислоты, в) соли K2O, HNO3, Al(OH)3, CO2, NaNO3, CuCl...
Ответить