Антон и Витя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретил??сь через 15 мин. Какое расстояние было между ними первоначально, если они ехали со скоростями 4,7 м/с и 5,6 м/с?

Математика

Антон и Витя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретил??сь через 15 мин. Какое расстояние было между ними первоначально, если они ехали со скоростями 4,7 м/с и 5,6 м/с?

Автор: Гость