Антон и Витя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретил??сь через 15 мин. Какое расстояние было между ними первоначально, если они ехали со скоростями 4,7 м/с и 5,6 м/с?
Математика
Антон и Витя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретил??сь через 15 мин. Какое расстояние было между ними первоначально, если они ехали со скоростями 4,7 м/с и 5,6 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,7+5,6=10,3 м/с скорость сближения 15*60=900 секунд 10,3*900=9 270 м было расстояние между мальчиками изначально
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