Мир ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей одинаковых по массе масса всех красных кирпичей 1900 кг а масса красных 1700 кг найти Количество красных и белых кирпичей в отдельности

Математика

Мир ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей одинаковых по массе масса всех красных кирпичей 1900 кг а масса красных 1700 кг найти Количество красных и белых кирпичей в отдельности

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