Мир ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей одинаковых по массе масса всех красных кирпичей 1900 кг а масса красных 1700 кг найти Количество красных и белых кирпичей в отдельности
Математика
Мир ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей одинаковых по массе масса всех красных кирпичей 1900 кг а масса красных 1700 кг найти Количество красных и белых кирпичей в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1900+1700=3600(кг)общая масса всех кирпичей. 2) 3600:900=4(кг) масса 1-го кирпича. 3) 1900:4=475(шт.) краснх кирпичей. 4) 1700:4=425(шт.) белых кирпичей.
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