Миша сочиняет рассказ В какой момент его в рассказе должен переправить грузовик Какое приложение лучше подходит мужик 1на огромной скорости вылетел за угла 2на огромной скорости вылетел грузовик на огромной скоростью грузовик в...
Русский язык
Миша сочиняет рассказ В какой момент его в рассказе должен переправить грузовик Какое приложение лучше подходит мужик 1на огромной скорости вылетел за угла 2на огромной скорости вылетел грузовик на огромной скоростью грузовик вылетел из-за угла грузовик вылетел с заглавной огромной скорости огромной скорости из-за угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего 2. Лично я так думаю)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В результате 2 пулевых ранений в правую височную область кутухов оглох на левое ухо,почему?Срочноо помоигитее
Физика
КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДЖ теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику. (Заметка) (Прошу по...
Русский язык
Преобразуй двусоставные предложения в неопределенно личные: 1) Администрация зак??ыла магазин на ремонт
Русский язык
Русский язык