В результате 2 пулевых ранений в правую височную область кутухов оглох на левое ухо,почему?Срочноо помоигитее

Гость: Гость:

1774 года Кутузов получил приказ вступить в бой с турецким десантом, окопавшимся у деревни Шумы, близ Алушты. Несмотря на то что неприятельское соединение было гораздо более многочисленным, устоять против напора русских ему не удалось, и оно начало отступать. Кутузов пустился в преследование. Будучи человеком смелым, он всегда шел во главе своих войск, так же поступил он и на этот раз. Неприятель, отступая, отстреливался. Одна из пуль попала полковнику Кутузову в левый висок, пробила пазуху носоглотки и вышла через правую глазницу, выбив глаз.