Преобразуй двусоставные предложения в неопределенно личные: 1) Администрация зак??ыла магазин на ремонт
Русский язык
Преобразуй двусоставные предложения в неопределенно личные: 1) Администрация зак??ыла магазин на ремонт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магазин закрыт на ремонт
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