Мне надо 20прийменнikiв i 20 сполучникiв

Гость: Гость:

Сполучники:і, й, а, але, та, бо, як, що, ніби, неначе, щоб, ані, бо, то, чи, мов, аби, оскільки, зате, проте. Прийменники: від, біля, без, в, поряд, за, під, з-за, по, про, поза, між, над, вслід, завдяки, всупереч, наперекір, вздовж, вздовж, у, довкола.