Мне надо 20прийменнikiв i 20 сполучникiв

Українська мова
Мне надо 20прийменнikiв i 20 сполучникiв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сполучники:і, й, а, але, та, бо, як, що, ніби, неначе, щоб, ані, бо, то, чи, мов, аби, оскільки, зате, проте. Прийменники: від, біля, без, в, поряд, за, під, з-за, по, про, поза, між, над, вслід, завдяки, всупереч, наперекір, вздовж, вздовж, у, довкола.
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