Мне нужно сочинения о кумире мине

Обществознание
Мне нужно сочинения о кумире мине
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. В. Путин - удивительный человек. Мало того, что он укрепляет наши великорусские духовные скрепы и пытается сеять мир во все мире ( В украине, в Сирии), он еще и улучшает качество жизни в нашей стране. Многие лицемерные люди пытаются ему помешать, действуя из собственных корыстных побуждений, но он противостоит этому и держится. Для меня В. В. Путин - мой кумир. Под его властью простой русский человек может жить спокойно. Он - молодец!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
X=10-8t+t^2 Определите ускорение,начальную скорость и начальную кординату тела
Ответить
Математика
А- множество натуральных чисел,меньших 9, но больших или равных 5. Запиши множество А с помощью фигурных скобок.
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста.. надо дописать слова "не так ли"
Ответить
Геометрия
Один из смежных углов в четырнадцать раз меньше другого. Найдите эти углы.
Ответить
Қазақ тiлi
Срочно помогите составить распорядок дня на казахском
Ответить