Мне нужно сочинения о кумире мине
Обществознание
Мне нужно сочинения о кумире мине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. В. Путин - удивительный человек. Мало того, что он укрепляет наши великорусские духовные скрепы и пытается сеять мир во все мире ( В украине, в Сирии), он еще и улучшает качество жизни в нашей стране. Многие лицемерные люди пытаются ему помешать, действуя из собственных корыстных побуждений, но он противостоит этому и держится. Для меня В. В. Путин - мой кумир. Под его властью простой русский человек может жить спокойно. Он - молодец!
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