Сформулируйте главный вопрос средневековой эпохи. как на него отвечало средневековье
История
Сформулируйте главный вопрос средневековой эпохи. как на него отвечало средневековье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой строй был в средневековье? строй сильных.богатых -слабых,бедных
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Русский язык
Пожалуйста помогите!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! НУжно придумать предложения с этими словами:словообразование; согласные. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!☺
История
Мне надо. нарисовать примерный план средневекового города. Разместить на нём самые важные городские объекты!
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Французский язык
Что вставить ils или elles? Jacques apporte son ballon, et Colette joue au volley-ball avec lui. ... jouent jusqu`a 2 heures.