Сформулируйте главный вопрос средневековой эпохи. как на него отвечало средневековье

История
Сформулируйте главный вопрос средневековой эпохи. как на него отвечало средневековье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой строй был в средневековье? строй сильных.богатых -слабых,бедных
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