Срочно помогите составить распорядок дня на казахском
Қазақ тiлi
Срочно помогите составить распорядок дня на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен азанда ерте тұрып бети колымды жуамын.Одан кейін азанғы асысды ішем де,мектепке барам .Мектепте сабақ оқимын. Сабақ оқып болған сон уйге келемде тамағымды ішем. Тамағымды ішіп болған сон сабак оқимын.Свбақ оқып болған сон уйыктаймын.
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