Срочно помогите составить распорядок дня на казахском

Қазақ тiлi
Срочно помогите составить распорядок дня на казахском
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен азанда ерте тұрып бети колымды жуамын.Одан кейін азанғы асысды ішем де,мектепке барам .Мектепте сабақ оқимын. Сабақ оқып болған сон уйге келемде тамағымды ішем. Тамағымды ішіп болған сон сабак оқимын.Свбақ оқып болған сон уйыктаймын.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сформулируйте главный вопрос средневековой эпохи. как на него отвечало средневековье
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! НУжно придумать предложения с этими словами:словообразование; согласные. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!☺
Ответить
История
Мне надо. нарисовать примерный план средневекового города. Разместить на нём самые важные городские объекты!
Ответить
Беларуская мова
Как называется второстипенный член сказа
Ответить
Французский язык
Что вставить ils или elles? Jacques apporte son ballon, et Colette joue au volley-ball avec lui. ... jouent jusqu`a 2 heures.
Ответить