Один из смежных углов в четырнадцать раз меньше другого. Найдите эти углы.

Геометрия
Один из смежных углов в четырнадцать раз меньше другого. Найдите эти углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- первый угол 14х- второй угол сумма смежных углов =180 градусов⇒14х+х=180 15х=180 х=12 градусов равен один градус 12*14=168 градусов равен другой угол
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