Мне по русскому задали написать сочинение; представить что я или кто-то еще попал ?? будущее надо придумать предмет и надо написать паспорт этого предмета.

Русский язык

Мне по русскому задали написать сочинение; представить что я или кто-то еще попал ?? будущее надо придумать предмет и надо написать паспорт этого предмета.

Автор: Гость