Мне по русскому задали написать сочинение; представить что я или кто-то еще попал ?? будущее надо придумать предмет и надо написать паспорт этого предмета.

Русский язык
Мне по русскому задали написать сочинение; представить что я или кто-то еще попал ?? будущее надо придумать предмет и надо написать паспорт этого предмета.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что значит "паспорт этого предмета"?
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