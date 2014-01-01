Помогите решить задачу! В первой канистре было в 5 раз больше бензина, чем во втор??й. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 литров бензина , то он окажется полным. Сколь...

Математика

Помогите решить задачу! В первой канистре было в 5 раз больше бензина, чем во втор??й. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 литров бензина , то он окажется полным. Сколько литров бензина было в каждой канистре,если емкость бензобака 55 литров?

Автор: Гость