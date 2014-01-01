Помогите решить задачу! В первой канистре было в 5 раз больше бензина, чем во втор??й. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 литров бензина , то он окажется полным. Сколь...
Математика
Помогите решить задачу! В первой канистре было в 5 раз больше бензина, чем во втор??й. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 литров бензина , то он окажется полным. Сколько литров бензина было в каждой канистре,если емкость бензобака 55 литров?
Ответ(ы):
Гость:
х-л бензина во второй канистре5х-л бензина в первой канистре 5х+х+7=556х=55-76х=48х=48:6х=8л бензина во второй канистре8*5=40л бензина в первой канистре
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