Выпишите слова в которых основа состоит из одной двух и трёх морфем. Обозначьте эти морфемы в слове гроза ветка белых роз окно ароматом трава полна прозрачных слез гром гремит раскатом дышит вдали

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Выпишите слова в которых основа состоит из одной двух и трёх морфем. Обозначьте эти морфемы в слове гроза ветка белых роз окно ароматом трава полна прозрачных слез гром гремит раскатом дышит вдали

Автор: Гость