Выпишите слова в которых основа состоит из одной двух и трёх морфем. Обозначьте эти морфемы в слове гроза ветка белых роз окно ароматом трава полна прозрачных слез гром гремит раскатом дышит вдали
Русский язык
Выпишите слова в которых основа состоит из одной двух и трёх морфем. Обозначьте эти морфемы в слове гроза ветка белых роз окно ароматом трава полна прозрачных слез гром гремит раскатом дышит вдали
Ответ(ы):
Гость:
1 морфема:гроза,ветка,белых,роз,окно,ароматом,трава,полна,слёз,гром,гремит,раскатом,дышит. 2 морфемы:вдали. 3 морфемы:прозрачных.
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