2 примера групповой мобильности(восходящая и не восходящая)

Обществознание
2 примера групповой мобильности(восходящая и не восходящая)
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