2 примера групповой мобильности(восходящая и не восходящая)
Обществознание
2 примера групповой мобильности(восходящая и не восходящая)
Ответ(ы):
Гость:
Школьники - студенты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите слова в которых основа состоит из одной двух и трёх морфем. Обозначьте эти морфемы в слове гроза ветка белых роз окно ароматом трава пол...
Русский язык
Определите лишнее слово среди приведенных, разберите его по составу: поднос, носи??ьщик, переносица, занос, подношение.
Химия
Методом электронного баланса подберите коэффициенты в схемах химических реакций: а) Na+H2O-> NaOH+H2 CaH2+N2-> H2+Ca3N2. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ...
Литература