А19. Найти ошибку в определении способа образования слова. 1) опережение - суффиксальный 3) истинный –суффиксальный 2) поливать – суффиксальный 4) бесстрашный – суффиксальны

Русский язык
А19. Найти ошибку в определении способа образования слова. 1) опережение - суффиксальный 3) истинный –суффиксальный 2) поливать – суффиксальный 4) бесстрашный – суффиксальны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 не правильно так как у глагола ать это окончание а не суффикс
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