Моё мнение о Софье и её роль в произведении "Горе от ума".

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Мое мнении о Софье в комедии "Горе от ума" Образ Софьи, как отмечал Белинский, крайне противоречив. Она наделена многими достоинствами: живым умом, волей, независимостью и самостоятельностью в суждении, «энергией характера». Софья не дорожит мнением фамусовского общества: «Что мне молва? Кто хочет, так и судит...» Пренебрегая светским этикетом, она решается на ночное свидание с Молчалиным. В этом эпизоде Б. Голлер видел «вызов», бунт против лицемерных нравственных понятий фамусовского общества. «Барышню, нарушившую запреты, ожидал разрыв с обществом. Или удаление от общества», — писал критик. Поведение Софьи естественно: она не может скрыть своих чувств, увидев падение Молчалина с лошади. «Боюсь, что выдержать притворства не сумею», — замечает она Алексею Степановичу. В какой-то степени героиня «естественна» и с Чацким: она искренне злится в ответ на его остроты. Вместе с тем, Софья искусно лжет отцу, скрывая от него свои отношения с Молчалиным. Софья бескорыстна, она оценивает людей не по наличию чинов и богатства, а по их внутренним качествам. Фамусов хлопочет о выгодной партии для дочери: «желал бы зятя он с звездами, да с чинами». Софья же не приемлет подобной морали: она хочет выйти замуж по любви. В ее натуре «прячется в тени что-то свое, горячее, нежное, даже мечтательное». Фамусов прочит ей в женихи полковника Скалозуба — Софья же и слышать не хочет «о подобном счастье»: «Он слова умного не выговорил сроду, — мне все равно, что за него, что в воду». Софья достаточно проницательна: она верно оценивает Скалозуба, прекрасно видит пошлость и пустоту людей, вхожих в дом Фамусова. Однако она не может «разглядеть» «истинное лицо» Молчалина. Каковы же мотивы поступков Софьи? Образ этот вызывал наибольшее количество споров в критике. Еще Пушкин писал, что Софья «начертана неясно». Гончаров считал, что Софья испытывает сильное влияние окружающей ее среды: «К Софье Павловне трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникает ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха». Белинский же, считая нереальным противоречивый характер героини, писал, что Софья — «не действительное лицо, а призрак». Как замечает С. А. Фомичев, «Софья пытается устроить свою судьбу по моделям чувствительных, сентиментальных романов». И уже этот «внешний фактор» в выборе героини настораживает. Настораживает и поведение Софьи. Любимому человеку очень трудно давать характеристику, а Софья с легкостью обрисовывает характер Молчалина, не забывая добавить, что «нет в нем этого ума, ...который скор, блестящ и скоро опротивит». Как замечает Н. К. Пиксанов, героиня слишком рассудочна, рациональна, благоразумна в своей любви, способна на тонкий расчет, на хитрость. Однако по природе своей. Софья темпераментна, своенравна. Само ночное свидание героев выглядит неестественно. И неестественна здесь прежде всего Софья. Молчалин здесь играет роль «Ромео», в соответствии со своими собственными представлениями о поведении влюбленного. В отличие от Софьи, Алексей Степанович вряд ли когда-либо увлекался чтением сентиментальных романов. Поэтому он ведет себя так, как ему подсказывает интуиция: Возьмет он руку, к сердцу жмет, Из глубины души вздохнет, Ни слова вольного, и так вся ночь проходит, Рука с рукой, и глаз с меня не сводит...