Мое отношение к героям рассказа "Старуха Изергиль"

Литература
Мое отношение к героям рассказа "Старуха Изергиль"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лично у меня сложилось отношение к герою  данко ,очень хорошее.Многому можно научиться у него.
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