Молоко дешевле сливок на 60% на сколько % сливки дороже молока

Математика
Молоко дешевле сливок на 60% на сколько % сливки дороже молока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 60%. Т.к. молоко дешевле сливок и сливки дороже молока - это одно и то же.
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