Сочетательное свойство сложения (-3+(-6))+(-4) помогите плиз

Математика
Сочетательное свойство сложения (-3+(-6))+(-4) помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-3+(-6))+(-4)=  (-3-6)-4= -9-4= -13
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