Морф разбор слов: стоят видимые касаясь

Гость: Гость:

1.Начальная форма: СТОЯТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: третье лицо, действительный залог, множественное число, переходный, несовершенный вид, настоящее время Формы: стоять, стою, стоим 2. Начальная форма: ВИДИМЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: именительный падеж, качественное прилагательное, множественное число, неодушевленное, одушевленное Формы: видимый, видимого 3. Начальная форма: КАСАТЬСЯ Часть речи: деепричастие Грамматика: действительный залог, переходный, несовершенный вид, настоящее время Формы: касаться, касаюсь