Морф разбор слов: стоят видимые касаясь

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Морф разбор слов: стоят видимые касаясь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Начальная форма: СТОЯТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: третье лицо, действительный залог, множественное число, переходный, несовершенный вид, настоящее время Формы: стоять, стою, стоим 2. Начальная форма: ВИДИМЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: именительный падеж, качественное прилагательное, множественное число, неодушевленное, одушевленное Формы: видимый, видимого 3. Начальная форма: КАСАТЬСЯ Часть речи: деепричастие Грамматика: действительный залог, переходный, несовершенный вид, настоящее время Формы: касаться, касаюсь
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